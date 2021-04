மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகரில்முககவசமின்றி சுற்றித்திரிந்த 1,600 பேர் மீது வழக்கு + "||" + A case has been registered against 1,600 people who roamed around Trichy without face shields.

