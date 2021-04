மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விதி மீறல்:திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் 10 கடைகளுக்கு அபராதம் + "||" + 10 shops in Trichy Gandhi Market have been fined for violating the Corona rule.

கொரோனா விதி மீறல்:திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் 10 கடைகளுக்கு அபராதம்