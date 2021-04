மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இதுவரை 1 லட்சத்து 71 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது - கலெக்டர் தகவல் + "||" + So far 1 lakh 71 thousand people have been vaccinated in Chengalpattu district - Collector Information

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இதுவரை 1 லட்சத்து 71 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது - கலெக்டர் தகவல்