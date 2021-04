மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டு; வாழைத்தோட்டத்தை சூறையாடிய ஒற்றை யானை + "||" + Pernampattu; The lone elephant that plundered the banana plantation

பேரணாம்பட்டு; வாழைத்தோட்டத்தை சூறையாடிய ஒற்றை யானை