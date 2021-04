மாவட்ட செய்திகள்

போலி சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்த தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + Case filed against the head teacher who joined the service by giving fake certificate

போலி சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்த தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்குப்பதிவு