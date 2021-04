மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டையில் ரெயில்வே பாலத்தின்கீழ் குளம்போல் தண்ணீர் தேங்குவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். + "||" + Rainwater that has accumulated like a pool on the railway bridge

ஜோலார்பேட்டையில் ரெயில்வே பாலத்தின்கீழ் குளம்போல் தண்ணீர் தேங்குவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.