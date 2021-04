மாவட்ட செய்திகள்

கம்பத்தில் பொதுமக்களுக்கு முககவசம் கொடுத்து போக்குவரத்து போலீசார் விழிப்புணர்வு + "||" + Traffic police awareness by giving mask to the public

