மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் ஒரேநாளில் முககவசம் அணியாத 1,450 பேருக்கு அபராதம் + "||" + one thousand four hundred fifty people were fined for not wearing a mask

திண்டுக்கல் மாவட்டம் முழுவதும் ஒரேநாளில் முககவசம் அணியாத 1,450 பேருக்கு அபராதம்