மாவட்ட செய்திகள்

2-வது கட்ட கொரோனா தடுப்பூசி போடமுடியாமல் மக்கள் ஏமாற்றம் + "||" + People were disappointed not to be able to get the 2nd stage corona vaccine due to the shortage

2-வது கட்ட கொரோனா தடுப்பூசி போடமுடியாமல் மக்கள் ஏமாற்றம்