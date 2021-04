மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி சிவன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம் + "||" + The flag hoisting ceremony at the Thoothukudi Shiva Temple took place simply without devotees.

தூத்துக்குடி சிவன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா கொடியேற்றம்