மூக்கை மறைக்காமல் கழுத்தில் தொங்கவிட்டு செல்வதால் பயன் இல்லை:பொதுமக்கள் முககவசம் அணிவதில் அலட்சியமாக இருக்க கூடாதுமாநகர நல அலுவலர் டாக்டர் சரோஜா வேண்டுகோள் + "||" + The public should not be negligent in wearing a mask

