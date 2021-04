மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே பயணிகள் முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம் + "||" + Railway passengers will be fined Rs 500 for not wearing a face mask

ரெயில்வே பயணிகள் முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.500 அபராதம்