மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில்ஒரே நாளில் 222 வியாபாரிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + The corona test was conducted on 222 traders in a single day at Trichy Gandhi Market.

