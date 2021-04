மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் புதிய உச்சம் தொட்டது:ஒரே நாளில் 323 பேருக்கு கொரோனா; 3 பேர் உயிரிழப்புதொடர் சிகிச்சையில் இருப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 2 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + Corona, which has reached a new peak in Trichy district, infected 323 people in a single day. Three people, including a woman, were killed. The number of people in series treatment is over 2,000.

