மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் சினிமா காட்சிபோல் பரபரப்பு சம்பவம்:வாலிபரை காரில் கடத்த முயன்ற 2 பேர் கைதுமேலும் 5 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Police have arrested 2 people who tried to abduct a teenager like a cinema scene in Trichy. Also, 5 people are being searched by the police on the web.

திருச்சியில் சினிமா காட்சிபோல் பரபரப்பு சம்பவம்:வாலிபரை காரில் கடத்த முயன்ற 2 பேர் கைதுமேலும் 5 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு