மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் 'விவிபேட்' எந்திரங்களை கொண்டு சென்ற வழக்கு விசாரணை அதிகாரியை நியமித்து விசாரிக்க முடிவு மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி கோ.பிரகாஷ் தகவல்

