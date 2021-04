மாவட்ட செய்திகள்

சென்னிமலை அருகே கல் குவாரிகளில் இருந்து செல்லும் லாரிகளில் அதிக பாரம் ஏற்றாமல் தார்பாய் போட்டு மூடி செல்ல வேண்டும்;போலீஸ் நிலையத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவு