மாவட்ட செய்திகள்

காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க பலாக்காய்கள் அகற்றம் + "||" + Removal of bullocks to prevent wild elephants from entering the town

காட்டு யானைகள் ஊருக்குள் வருவதை தடுக்க பலாக்காய்கள் அகற்றம்