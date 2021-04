மாவட்ட செய்திகள்

5 பேருக்கு கொரோனா எதிரொலி திண்டுக்கல்லில் தெருவுக்கு சீல் வைப்பு + "||" + The street in dindigul was sealed in response to the corona for five people

5 பேருக்கு கொரோனா எதிரொலி திண்டுக்கல்லில் தெருவுக்கு சீல் வைப்பு