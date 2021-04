மாவட்ட செய்திகள்

கொடைரோடு பகுதியில்சூறைக்காற்றுடன் கொட்டித்தீர்த்த மழைசாலையில் விழுந்த மரத்தால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + In the area with the flag Heavy rain with hurricane force winds Traffic damage caused by a fallen tree on the road

