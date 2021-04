மாவட்ட செய்திகள்

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இலங்கை போரில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி சீமான் பங்கேற்பு + "||" + In the Sri Lankan war Tribute to the victims Seaman participation

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இலங்கை போரில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி சீமான் பங்கேற்பு