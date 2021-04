மாவட்ட செய்திகள்

கட்டுப்பாடு, நடை முறைகளை பின்பற்றாதவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை + "||" + Strict action if control and procedures are not followed

கட்டுப்பாடு, நடை முறைகளை பின்பற்றாதவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை