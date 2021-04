மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மாவட்டத்தில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாட்டை போக்க வேண்டும் + "||" + Vaccine shortages need to be overcome

தேனி மாவட்டத்தில் தடுப்பூசி தட்டுப்பாட்டை போக்க வேண்டும்