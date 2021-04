மாவட்ட செய்திகள்

ராதாபுரம் அருகே மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் சாவு + "||" + youth died tragically after being electrocuted near Radhapuram.

