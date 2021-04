மாவட்ட செய்திகள்

பனவடலிசத்திரம் அருகே மொபட் மீது லாரி மோதல்; விவசாயி-மனைவி சாவு + "||" + A farmer and his wife were tragically killed when a lorry collided with a moped near Panavadalichatram.

பனவடலிசத்திரம் அருகே மொபட் மீது லாரி மோதல்; விவசாயி-மனைவி சாவு