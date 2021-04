மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தில் முக கவசம் அணியாமல் ரகளை செய்த என்ஜினீயர் போலீசார் ரூ.200 அபராதம் + "||" + Without wearing a face shield The engineer who made the noise Police fined him Rs.200

கேரளாவில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தில் முக கவசம் அணியாமல் ரகளை செய்த என்ஜினீயர் போலீசார் ரூ.200 அபராதம்