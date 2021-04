மாவட்ட செய்திகள்

வேடசந்தூர் அருகே லாரி மீது கார் மோதி விமானப்படை வீரர், மகனுடன் பலி + "||" + Air Force soldier and his son killed in car crash with lorry

வேடசந்தூர் அருகே லாரி மீது கார் மோதி விமானப்படை வீரர், மகனுடன் பலி