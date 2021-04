மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பனப்பள்ளி அருகேகொரோனாவுக்கு முதியவர் பலி185 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு + "||" + The old man kills the corona

வேப்பனப்பள்ளி அருகேகொரோனாவுக்கு முதியவர் பலி185 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு