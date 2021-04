மாவட்ட செய்திகள்

இரவு நேர ஊரடங்கு காரணமாக கீரமங்கலத்தில் இருந்து வெளியூர் சந்தைகளுக்கு மதியமே காய்கறிகள் அனுப்பி வைப்பு + "||" + Sending vegetables to outstation markets in the afternoon

இரவு நேர ஊரடங்கு காரணமாக கீரமங்கலத்தில் இருந்து வெளியூர் சந்தைகளுக்கு மதியமே காய்கறிகள் அனுப்பி வைப்பு