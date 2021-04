மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில்இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது9 மணிக்கு கடைகள் அடைக்கப்பட்டன + "||" + The night curfew came into effect

