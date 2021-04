மாவட்ட செய்திகள்

அரிச்சந்திரபுரம், கடைவீதி சாலை வளைவில் பாசன வாய்க்கால் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் + "||" + Risk of accident due to lack of irrigation canal barrier at Arichandrapuram, shopping road bend

