மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை + "||" + Heavy rain with hurricane force winds lashed Nellai yesterday. The vehicles were damaged when trees fell on them at various places.

நெல்லையில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை