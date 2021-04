மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரம் அருகே பலத்த காற்றுடன் மழை + "||" + It rained with strong winds near Pavoorchatram.

