மாவட்ட செய்திகள்

கடையம் அருகே சோகம்: தோரணமலை உச்சியில் இருந்து குதித்து தாய்-மகள் தற்கொலை + "||" + The mother-daughter committed suicide by jumping from the top of Thoranamalai near Kadayam.

கடையம் அருகே சோகம்: தோரணமலை உச்சியில் இருந்து குதித்து தாய்-மகள் தற்கொலை