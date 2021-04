மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட 10 தொகுதிகளின் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தில் மாவட்ட கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + District Collector inspects the polling booths of 10 constituencies in Tiruvallur district

