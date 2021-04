மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில்உரடங்கு விதிகளை மீறிய 2 பேர் கைது + "||" + near kovilpatti, 2 persons were arrested for violating the curfew

கோவில்பட்டியில்உரடங்கு விதிகளை மீறிய 2 பேர் கைது