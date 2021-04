மாவட்ட செய்திகள்

மஞ்சூர் அருகே வெளியாட்களுக்கு இடம் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். + "||" + Opposition to providing space for outsiders The struggle of the villagers

