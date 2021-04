மாவட்ட செய்திகள்

பாணாவரம் அருகே நிலைதடுமாறி விழுந்த டிரைவர் டிராக்டரில் சிக்கி பலி + "||" + The driver fell on the tractor and died

பாணாவரம் அருகே நிலைதடுமாறி விழுந்த டிரைவர் டிராக்டரில் சிக்கி பலி