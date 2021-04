மாவட்ட செய்திகள்

போச்சம்பள்ளி அருகே செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்த 22 பேர் மீட்பு + "||" + Rescue of 22 people who worked as bonded laborers in a brick kiln

