மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போதிய ஆக்சிஜன் இருப்பில் உள்ளது + "||" + There is enoug oxygen reserve to treat corona patients in Nellai district

கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க போதிய ஆக்சிஜன் இருப்பில் உள்ளது