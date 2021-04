மாவட்ட செய்திகள்

சீவலப்பேரி கோவில் பூசாரி கொலையில் மேலும் 3 பேர் கைது + "||" + Police have arrested 3 more people in connection with the murder of a Shivalapuri temple priest.

