மாவட்ட செய்திகள்

கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு கொரோனா நோயாளியை விமானத்தில் அழைத்து வந்ததால் பரபரப்பு; உடன் பயணித்த 179 பயணிகளுக்கு தொற்று அபாயம் + "||" + A Corona patient was airlifted from Kuala Lumpur to Trichy leaving 179 passengers at risk of corona infection

கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு கொரோனா நோயாளியை விமானத்தில் அழைத்து வந்ததால் பரபரப்பு; உடன் பயணித்த 179 பயணிகளுக்கு தொற்று அபாயம்