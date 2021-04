மாவட்ட செய்திகள்

பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு:திருச்சி அரசு மருத்துவமனை கொரோனா வார்டு நிரம்பியது + "||" + The corona ward of a government hospital in Trichy is overflowing as the number of corona victims continues to rise

பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு:திருச்சி அரசு மருத்துவமனை கொரோனா வார்டு நிரம்பியது