மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டை சிறையில் பயங்கர மோதல்: வாலிபரை அடித்துக்கொன்ற 7 கைதிகள் மீது வழக்கு + "||" + A youth was beaten to death in a fierce clash between prisoners at Palayankottai. A case was registered against 7 prisoners in this connection.

