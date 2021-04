மாவட்ட செய்திகள்

பாப்பாக்குடி அருகே மோட்டார் சைக்கிள்கள் மோதி தீப்பிடித்தது; 2 பேர் உடல் கருகி சாவு + "||" + Two persons were burnt to death in a motorcycle collision near Papakkudi.

