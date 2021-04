மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில்கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கு குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + The general public flocked to get the corona vaccine

சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில்கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கு குவிந்த பொதுமக்கள்