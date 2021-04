மாவட்ட செய்திகள்

லேசான கொரோனா பாதிப்பு உள்ளவர்கள் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தி கொள்ளலாம் மாநகராட்சி கமிஷனர் தகவல் + "||" + Those with mild corona exposure Homes can be isolated Corporation Commissioner Information

