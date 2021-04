மாவட்ட செய்திகள்

10 வயது சிறுமி ஆசையாக வளர்த்த செடியை கோழி சேதப்படுத்தியதால் இருதரப்பினர் மோதல் 7 பேர் காயம் + "||" + Plant Because the chicken is damaged Conflict on both sides 7 people were injured

