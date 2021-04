மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மீறியவர்களிடம் ரூ.4.12 கோடி அபராதம் வசூல் + "||" + in Chennai To those who violate the corona prevention rules Penalty collection

சென்னையில் கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மீறியவர்களிடம் ரூ.4.12 கோடி அபராதம் வசூல்