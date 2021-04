மாவட்ட செய்திகள்

14 பேரின் உயிரை பறித்த தீ விபத்தின் போது ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் தூங்கிக்கொண்டு இருந்தனர், காப்பாற்ற யாருமில்லை உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு + "||" + During a fire accident Hospital staff Were asleep, There is no one to save Relatives blame

14 பேரின் உயிரை பறித்த தீ விபத்தின் போது ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் தூங்கிக்கொண்டு இருந்தனர், காப்பாற்ற யாருமில்லை உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு